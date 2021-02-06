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برلمان

تعرف على أجندة لجان النواب لمناقشة بيانات الوزراء.. الثلاثاء

السبت 06/فبراير/2021 - 03:26 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

تناقش لجنة الخطة و الموازنة الثلاثاء  مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي اوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019 فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية

ويشهد الاجتماع بحث وتدارس الصورة الاجمالية بنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحضور وزارتي المالية - التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الاستماع إلى  نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة ، و تناقش لجنة الطاقة و البيئة الثلاثاء بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة. و ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتشهد لجنة التضامن الاجتماعي الثلاثاء - استكمال مناقشة بيان الدكتورة  نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 من فبراير 2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به السيدة الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع  و ذلك حضور الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد لجنة الثقافة و الاعلام و الاثار الاستماع إلى بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع الآثار.

وتشهد لجنة الشئون الدينية والاوقاف مناقشة ما انتهت إليه اللجنة بشأن بيان وزير الدولة للإعلام فيما يخص الصحافة الورقية والإلكترونية.

وتشهد لجنة الاسكان  و المرافق العامة الثلاثاء مناقشة بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص هيئة التخطيط العمراني، صندوق تطوير العشوائيات، الجهاز المركزي للتعمير.

وتشهد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الاربعاء لقاء مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.
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