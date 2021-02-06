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فن

بسبب معاناته مع فيروس كورونا .. وفاة فنان شهير داخل المستشفى

السبت 06/فبراير/2021 - 03:26 م
الشاعر اللبناني ​نسيم
الشاعر اللبناني ​نسيم العلم​
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أحمد إبراهيم
توفي منذ قليل الشاعر اللبناني ​نسيم العلم​، وذلك بعد مضاعفات إصابته ب​فيروس كورونا​، حيث كان دخل على أثرها المستشفى ولازم غرفة العناية المركزة.

ويعد الشاعر العلم احد المبدعين الكبار الذين قدم عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى لبنان. 

وكان تعاون مع عدد من النجوم اللبنانيين في عدد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، نذكر منهم الفنان أنور الأمير في أغنية "7 مليار"، الفنان أمير يزبك بأغنية "تسمي إبنك على إسمي"، الفنان ميشال قزي بأغنية "جايي تودعني"، الفنانة كلويدا الشمالي بأغنية "طولت المشوار"، الفنانة لورا خليل بأغنية "الطرحا البيضا"، الفنان أيمن زبيب بأغنية "شو بعملك أنا حبيت" وغيرهم الكثير.


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