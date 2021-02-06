أبطال المال والبنون فى ضيافة عمرو الليثى الليلة

يستضيف اليوم الإعلامي عمرو الليثي أبطال مسلسل المال والبنون في برنامج واحد من الناس على الحياة.





ويتحدث نجوم مسلسل المال والبنون عن كواليس أشهر عمل في تاريخ الدراما التليفزيونية، ويكشفون تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين.





ويتواجد من الأبطال الفنانة الكبيرة رجاء حسين والفنان القدير رشوان توفيق والفنانة الكبيرة سلوى عثمان والفنان الجميل أحمد شاكر عبد اللطيف ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى أبو عميرة.





كانت الإعلامية والفنانة رزان مغربي قد حلت ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت عن اعترافات تذاع لأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول.





كما تطرقت في الحلقة إلى حكايتها مع شاكيرا، والسر الذي تخفيه عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت على لقائه.



