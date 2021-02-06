ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبطال المال والبنون فى ضيافة عمرو الليثى الليلة

السبت 06/فبراير/2021 - 04:36 م
مسلسل المال والبنون
مسلسل المال والبنون
Advertisements
محمد نحلة
يستضيف اليوم الإعلامي عمرو الليثي  أبطال مسلسل المال والبنون في برنامج واحد من الناس على الحياة.

ويتحدث نجوم مسلسل المال والبنون عن كواليس أشهر عمل في تاريخ الدراما التليفزيونية، ويكشفون تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين.

ويتواجد من الأبطال  الفنانة الكبيرة رجاء حسين والفنان القدير رشوان توفيق  والفنانة الكبيرة سلوى عثمان  والفنان الجميل أحمد شاكر عبد اللطيف  ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى أبو عميرة. 

كانت الإعلامية والفنانة رزان مغربي قد حلت ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت عن اعترافات تذاع  لأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول.

كما تطرقت في الحلقة إلى حكايتها مع شاكيرا، والسر الذي تخفيه عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت على لقائه.

يشار إلى أن المال والبنون هو مسلسل للمؤلف محمد جمال عبدالقوي، وأنتج منه جزئين وعرض في بداية التسعينات و تم عرض الجزء الأول من المسلسل عام 1993 والجزء الثاني تم عرضه عام 1995.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجمعة.. رزان مغربي تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة ببرنامج واحد من الناس

غدا.. رزان مغربي تكشف أسرار طفولتها في واحد من الناس

رزان مغربي تحاور عمرو الليثي.. اليوم

السبت.. أبطال مسلسل المال والبنون في "واحد من الناس"

رازان مغربي تهنئ شاكيرا بمناسبة عيد ميلادها بحوار مسجل يجمعهما

ترشيحاتنا

ليست مستحيلة.. 3 أسباب تمنح الأهلي الأفضلية أمام بايرن ميونخ

أول دولة تعلن استئناف عمل سفارتها في طرابلس بعد تشكيل السلطة التنفيذية بليبيا

اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها

بدون مجهود.. تناول هذه الوجبة في الإفطار لإنقاص الوزن

رضا عبدالعال: الأهلي سيخسر بثمانية إذا هاجم بايرن ميونخ

حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم.. الإفتاء ترد| فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها

كنز صحي.. فوائد تناول البصل الأبيض يوميا لمرضى السكري

8 فوائد غير متوقعة لتناول البرتقال