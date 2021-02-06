بحضور شخصيات عامة.. بدء حفل توقيع كتاب "تاريخنا التشريعي" لـ خالد قنديل بحزب الوفد

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل توقيع كتاب "تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952" تأليف الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد .





جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة رفيعة المستوى.



