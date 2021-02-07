المرأة الحديدية .. فاطمة قاضي عرفي وعامل بناء في الإسماعيلية

، وأصبحت كلمتها كالسيف علي رقاب أبناء منطقتها، والذين أعتبروها عمدتهم الشرعية، بعد أن دفعتها الظروف القهرية إلي أن تتخلي عن أمومتها وأحلامها، وتخلع روب المحاماة وتستبدله بجلباب الرجال وتناطحهم في مجال البناء.





قصة كفاح حقيقية تسطرها الست فاطمة أبنة مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والتى تعمل فى مجال البناء والتشييد منذ ٤٥ عاما لمواجهة أعباء الحياة خاصة بعد انفصالها عن زوجها، تاركا لها طفلتين.





تقول فاطمة: "رغم رسوبي فى الثانوية العامة لعامين لوفاة أخواتي، استكملت دراستي وحصلت على الثانوية منازل، والتحقت بالمعهد الفنى التجاري بالزقازيق ولم يتوقف طموحي عن هذا الحد، فاستكملت دراستي وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق و فضلت العمل فى مهنة المعمار التى توارثتها عن والدي ، ظنا بأن الوظيفة لم تحقق الدخل التى سوف احققه من المعمار، كما عملت بهز الحجارة واستخراج الزلط".

لم تتوقف قصة كفاح الست فاطمة عند هذا الحد بل إمتدت تيصل إلي ما هو أعمق واجدر بالتحية والاحترام، خاصة بعدما ايقنت ان لديها دور مجتمعي وخدمي لا يقل اهمية عن دورها كأم، مستغلة مقومات المرأة الشقيانة القوية المعيلة، لتسير قاضي عرفي، تحل المشكلات بين الناس وتقيم الجلسات العرفية ويؤخذ بكلمتها عين الإعتبار.





ساعدت فاطمة، أبناء منطقتها، فاقامت مدرسة ذات الفصل الواحد لتعليم الاطفال وتبرعت بارض لبناء مسجد، وانشأت مصنع لتدوير القمامة، ونجحت في توفير فرص عمل لأبناء قريتها.



