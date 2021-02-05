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حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص مع توك توك بطريق الصالحية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:30 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة إثر تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك علي طريق الصالحية القنطرة بمحافظة الإسماعيلية.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من الرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب يفيد تصادم رقم 8749 ر.ل.ا مع توك توك بدون لوحات أمام قرية السلام طريق الصالحية القنطرة غرب.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مستشفى جامعة قناة السويس.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من صابرين ابراهيم محمد 55 سنة مقيمة بمحافظة الشرقية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعلاء الدين فتحي 20 سنة مقيم بمدينة القنطرة غرب نمرة 4 مصاب بكسر بالكتف الأيمن مسلم محمد ابراهيم 64 سنة مصاب بجرح قطعي بالجبهة وفاطمة علي زايد 38 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني ومحمد سليمان سليم 38 سنة مصاب كسر بالقدم اليسرى وجميعهم مقيمين القنطرة غرب.
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