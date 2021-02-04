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محافظات

أول فيديو يوضح ملامح تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:37 م
اول فيديو يوضح ملامح
اول فيديو يوضح ملامح تمثال شبيه ابو الهول بالإسماعيلية
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انجي هيبة
كشفت مصادر اثرية بوزارة الاثار، ان تمثال شبيه ابو الهول والذي احبطت الشرطة المصرية محاولات بيعه بنطاق مركز ابو صوير بمحافظة الاسماعيلية، يرجع الي عصر الرعامسة، حيث يحمل دعاوي والقاب ملكية للملك رمسيس الثاني والثالث بالكتابة الهيروغليفية.

وتشكلت لجنة من خبراء وزاره الآثار بموافقة امين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزير برئاسة  نصر جبريل إبراهيم وعضوية كلا من  إيهاب محمد رفاعى ومحمد صبحى عبدالله.

وكشفت المصادر ان التقرير الفني والمرسل الي النيابة العامة التي تتولي التحقيق في واقعة ضبطه، كشف ان  التمثال مصنوع من الجرانيت  على هيئة أسد بوجه ادامي رابض على قاعده مستطيله يرتدي النمس تزينه حيه الكوبرا من أسفله وشاح مزخرف يغطي الصدر والكتفين.

ويفتقد التمثال المضبوط جزء من قاعدته الاماميه مع قدميه الاماميه ويتضح عليه انضباط النسب التشريحية بجسد الأسد وزخارف الوشاح وارجله ومخالبه وكذا على الوجه الادامي له
كما اتضح وجود العبارات والكتابات الهيروغليفيه على مختلف التمثال منها دائر القاعده وصدره وكتفييه التي حملت في مضمونها عبارات ودعوات وأسماء كلا من الملكين رعمسيس الثاني والثالث وقد بلغ طول التمثال ١٨٥ سم تقريبا برغم فقده لجزء من قاعدته وقدميه الاماميه.

 وترجع اثريه التمثال إلى عصر الدوله الحديثه من الحضاره المصريه الفرعونيه ويخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته وقد أوصت اللجنه في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار.

هذا وقد وافقت النيابه العامه وأصدرت قرارها بأيداع التمثال بأحد المتاحف الخاصه بالوزارة حرصا على سلامته  من أي عوامل تلف بناءا على توصيات لجنه الخبراء.

وعصر الرعامسة يطلق على الفترة التي حكم فيها عدة ملوك أُطلق عليهم لقب رمسيس، وينتمي لعصر الدولة الحديثة، بدأها رمسيس الأول مؤسس الأسرة الـ 19، وأشهر ملوك هذه الفترة رمسيس الثاني.

وشهدت تلك الفترة 11 ملكًا أطلق عليهم لقب رمسيس أو "رع-مسو" بين الأسرتين الـ 19 والـ 20، نسبةً إلى رب الشمس الأسطوري، ومنها خرج لقب الرعامسة.

وتبايت حسب المصادر، قوة  حكام عصر الرعامسة، حيث تعد أقوى فتراته تلك التي حكمها قادة عسكريين مثل رمسيس الأول، والملك سيتي وابنه رمسيس الثاني الذي حكم 67 عامًا، والملك ميرينبتاح الابن الثالث عشر لرمسيس الثاني الذي حقق انتصارات عسكرية كبيرة على قبائل الصحراء الغربية شديدي المراس.

والملك رمسيس الثالث هو أقوى ملوك الرعامسة، والذي حقق إنجازات عسكرية قياسًا بعصره، مثل قيادة معارك بحرية ضخمة ضد رجال البحر، وهم عصابات قوية كانت تأتي من جزر البحر المتوسط وتحتل بلادًا كاملة، وقام بهزيمتهم ودحرهم.

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أول فيديو يوضح ملامح تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية
أول فيديو يوضح ملامح تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية
أول فيديو يوضح ملامح تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية
أول فيديو يوضح ملامح تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية
أول فيديو يوضح ملامح تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية
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