تمثال شبيه أبو الهول الحائر يبحث عن مقر.. شاهد

تستعد وزارة الآثار ، لنقل تمثال شبيه ابو الهول والذي تم احباط محاولة بيعه بنطاق مركز شرطة ابو صوير.

وتبحث الوزارة أكثر من مقترح لمكان استقرار تمثال الإسماعيلية الجديد، وان ترجح المصادر نقله الي متحف محافظة الإسماعيلية القومي لوجود تمثالين اخرين شبيهين له.





من جانبه صرح ايهاب محمد علي مدير ادارة الاحراز، سيتم نقل التمثال بمعرفة الادارة الهندسية بوزارة الاثار وبالتنسيق مع مركز شرطة ابو صوير الي متحف الاسماعيلية القومي، بسبب عدم صدور قرار نهائي بالنيابة باعتبار التمثال حرز، وتاجيل الحكم النهائي بمصادرة التمثال الي صدور قرار المحكمة علي المتهم في القضية بترويجه ومحاولة بيعه.





لافتا الي الاتجاح الي نقله المتحف الكبير بعد الانتهاء من اعمال ترميمه، خاصة لوجود بعض الخدوش نتيجة الاستخراج والتخزين الخاطيء له من قبل المتهمين في قضية ضبطه.





وعن القيمة التقليدية للتمثال، يقول مدير ادارة الاحراز، ان الاثر لم يقدر بثمن ولا قيمة، ولكل تمثال قيمته الاثرية الخاصة، مشيرا الي ان التمثال المضبوط مدون عليه عبارات تحمل دعوات و اسماء والقاب ملكية للملك رمسيس الثاني والثالث، ومفقود جزء مهم جدا من قاعدته وقدميه الامامية.





مشيرا الي ان المكان المستخرج منه تمثال شبيه ابو الهول يعتبر منطقة اثرية بكر، وان الوزارة تتجه نحو تتبع التمثال، لمعرفة مكان استخراجه والمرجح ان تكون محافظة الشرقية، مؤكدا ان وراء ضبط التمثال اكتشاف تاني كبير.







