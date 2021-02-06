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برلمان

رئيس حزب المؤتمر ووزير القوى العاملة يناقشان مطالب العاملين بالنقل البحري

السبت 06/فبراير/2021 - 05:32 م
رئيس حزب المؤتمر
رئيس حزب المؤتمر ووزير القوى العاملة
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أحمد أيمن
استمع وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان لرؤية حزب المؤتمر لحل مشكلات ومطالب البحارة والعاملين في قطاع النقل البحري.

  جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ يرافقه أحمد عصام مستشار رئيس الحزب للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وقال رئيس الحزب إن قطاع النقل البحري هو الدعامة التي تقوم عليها حركة التجارة العالمية وأحد أهم روافد الاقتصاد القومي لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد محور النهوض بهذا القطاع. 

ومن جانبه رحب الوزير محمد سعفان بجهود حزب المؤتمر في هذا المجال وشدد على التزام الوزارة بتطبيق استراتيجية كاملة للمساندة وتوفير برامج للتدريب.
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