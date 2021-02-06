بتهمة التشهير.. الإعلامى العراقي نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف

كلف الاعلامى العراقي نزار الفارس، المستشار هيثم عباس المحامي، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفنانة رانيا يوسف، لاتهامه لها بالتشهير وتزييف الحقائق عقب بث حلقتها معه، التى اثارت الجدل بها على مدار الاسابيع الماضية، وقيامها باتخاذ اجراء قانونى ضده تتهمه باقتطاع اجزاء من اللقاء.





واصدر المستشار هيثم عباس بيانا صحفيا حول ذلك جاء فيه : "كما يعلم الجميع لقد قام الاعلامى نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه ( مع الفارس) والمذاع على قناة الرشيد العراقية وانتقل الاعلامى نزار الفارس وفريق عمله إلى القاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد ارقى فنادق القاهرة وعند التحضير للتصوير ابدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الاسئلة إلا سؤال واحد فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الاعلامى نزار الفارس و بالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها ابدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد فى اقرب فرصة وسريعا تبدل الحال وفوجئ الإعلامى نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصة والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي واقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالاعلامى نزار الفارس وان ما تتعرض له الفنانة المصرية ردا على اجابتها فى اثناء الحوار وتمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف والصقت بالاعلامى نزار الفارس اتهام بانه اقتص اجزاء من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغير معنى ماقالته او ماقصدته الفنانة رانيا يوسف وهو أمور ان صحت فى حق الإعلامى نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية و تخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة ولكن حقيقية الأمر أن السيد الإعلامى نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ فى حق الفنانة رانيا يوسف ولم يتم اقتطاع اى جزء من الحوار نهائيا بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه تم الاستجابة لها حرصا عليها ولما تعرضت له من هجوم".



