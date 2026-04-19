انتعاشة مبكرة في موسم الذهب الأصفر بسوهاج.. انتظام التوريد وتسهيلات غير مسبوقة للمزارعين

مع انطلاق موسم حصاد القمح، بدأت مؤشرات مبشرة تلوح في أفق القطاع الزراعي بمحافظة سوهاج، حيث تشهد منظومة التوريد حالة من الانتظام والاستقرار، مدعومة بإجراءات حكومية تستهدف دعم المزارعين وتحفيزهم على تسليم المحصول.

وكشف اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن استقبال الشون والصوامع 1844 طنًا و384 كيلوجرامًا من الأقماح خلال الأيام الأولى من الموسم، الذي انطلق في 15 أبريل الجاري، مؤكدًا أن عمليات الاستلام تسير دون معوقات تُذكر.

تذليل أي عقبات تواجه الموردين بسوهاج

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، مع الالتزام بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المالية، بما يعزز ثقة المزارعين في منظومة التوريد الرسمية.

كما تواصل غرفة العمليات واللجان المختصة متابعة حركة التوريد بشكل مستمر داخل مواقع التخزين المنتشرة بالمراكز، لضمان تحقيق الانضباط الكامل في عمليات الاستلام والفحص.

ويُذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت نحو 199 ألف فدان، فيما تم تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول.

وذلك إلى جانب تحديد أسعار محفزة للإردب وفقًا لدرجة النقاوة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي.