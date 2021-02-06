التعليم العالي تعلن بدء التقديم الإلكترونى للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة وموعد تسجيل الرغبات ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، أن آليات التقدم للقبول في الجامعات الحكومية المصرية تكون بالكامل عن طريق الموقع الالكتروني وهذا يتميز بالشفافية والسهولة ويحظى برضا جميع الطلاب واولياء الامور .





وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، ان التقديم للجامعات الخاصة المصرية كان يتم عن طريق تقديم أوراق الطلاب في مقر الجامعة وهذا كان يشكل مشقة ل أولياء الأمور والطلاب وبالفعل بدا اليوم تقدم الطلاب الكترونيا في الجامعات الخاصة حتى يكون مماثلا للجامعات الحكومية .





واوضح عبد الغفار ، ان الاماكن الشاغرة في الجامعات المصرية ليست كثيرة لاننا في بداية الفصل الدراسي الثاني وسنبدأ في تلقي رغبات الطلاب يوم 12 فبراير مؤكدا أن نتيجة قبول الطلاب في الجامعات ستعلن يوم 16 /2 وسيكون هناك يومين للتظلمات . وسنبدأأن



