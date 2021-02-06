بالفيديو.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة رومانسية لزوجها لاعب كرة القدم محمد عبدالمنصف وذلك احتفالا بعيد ميلاده وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت لقاء فيديو، وعلقت :" شُكرًا لكل الأصدقاء اللي بذلوا مجهود كبير ان الڤيديو يطلع واللي شاركونا حُبهم وامنياتهم ..شكرًا للجميع شكر خاص كابتن أحمد غانم 🙏 شكرا خاص للدكتور محمود رمضان " وادي دجلة".





وتابعت "شكرًا لجميع الكباتن الكُبار اللي شاركونا في الڤيديو 🙏شكرًا اخويا حبيبي هيثم الخميسي على الهدية الجميله اللي قدمتهالي والمجهود الكبير علشان الڤيديو يطلع ❤️".









وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.





"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.







