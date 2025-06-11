البيت الأبيض يحذر المدن الأمريكية الراغبة في التظاهر.. هل تخرج موجة جديدة؟

حذرت المتحدثة للبيت الأبيض كارولين ليفيت، المدن الأمريكية الأخرى التي ترددت الأنباء عن احتمالية قيامها باحتجاجات كبيرة على غرار مدينة لوس أنجلوس، وما فعله المهاجرين غير الشرعيين بها.

التظاهرات القادمة ستبوء بالفشل

أكدت كارولين، اليوم الأربعاء، أن تلك التظاهرات حالة اندلاعها ستبوء بالفشل، مضيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفوض بقوة القانون والدستور الأمريكي، وكذلك من الشعب؛ للتعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين، وترحيلهم من الدولة الأمريكية.

احتجاجات أمريكية في شيكاغو ونيويورك وكاليفورنيا

شهد مساء الثلاثاء، احتجاجات في مدن أمريكية أخرى غير كاليفورنيا مثل نيويورك، وشيكاغو؛ لرفض قرار الرئيس الأمريكي بترحيل المهاجرين من أمريكا.

بينما انتشرت قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا مع قوات المارينز من الجيش الأمريكي، وهو ما رفضه حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، مطالبا بتدخل القضاء الأمريكي في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية.

وانتقد ترامب، المتظاهريين المكسيكيين، ووصفهم بـ"الحيوانات المتوحشة"؛ لتدميرهم الشوارع وحرق السيارات والمدن.