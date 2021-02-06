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نشأت الديهى: المفاوضات مع إثيوبيا أصعب من مفاوضاتنا مع إسرائيل لاسترداد طابا

السبت 06/فبراير/2021 - 07:45 م
نشأت الديهى
نشأت الديهى
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قال الإعلامى نشأت الديهى، إن مسار التفاوض الثلاثى بين مصر، وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة مسار صعب ومعقد للغاية.

وأكد الديهى خلال تقديمه، برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "تن" أن مفاوضات مصر مع أثيوبيا أصعب بكثير من مفاوضات مصر مع إسرائيل لإسترداد طابا عقب حرب 1973.

وأكد الديهى، أنه لا توجد إرادة سياسية من الجانب الاثيوبى لحل مشكلة سد النهضة، ويعتمدون علي المماطلة محاولة منهم لفرض أمر واقع.

وأشار الديهى إلى أن وزير الرى الاثيوبى، اتهم مصر خلال تصريحاته الاخيرة مع احدى القنوات بتعطيل مفاوضات سد النهضة.

وأكد نشأت الديهى، أن تصرحيات وزير الرى تؤدى إلى مزيد من الارباك والضبابية بشأن سد النهضة.

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