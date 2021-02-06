رفع وإزالة إشغالات في حملة مكبرة بمركز ومدينة ببا ببني سويف

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيويةلتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون .





وفي هذا السياق قامت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا"برئاسة المحاسب هاني الجويلي"بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، والتي شارك فيها اللواء حسين عبد التواب مساعد مدير الأمن، ووليد كامل نائب رئيس المدينة، المقدم أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، والمقدم مصطفى أبوطالب رئيس وحدة مباحث ببا والنقيب مصطفى أحمد شرطة المرافق، وأحمد هاشم رئيس قسم الإشغالات ومسؤولى المتابعة والإعلانات والمواقف والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية .





أسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من ستمائة حالة إشغال متنوعة بشوارع :بورسعيد ، وزير عبد الله ، الشيخ ياسين ، الطحاوية ، الشباب ، الورد وميدان الشبكة وميدان المحطة وشارع المستشفى ، حيث تم رفع (درج سلالم ،إعلانات ولافتة متنوعة غير مرخصة ، باعة جائلين ،بروزات وتندات ، فاترينة ، شيش ، كراسى ، حوامل استاند خشب وحديد...) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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من جانب آخر شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إطلاق أول دورة تدريبية لمجموعات الشباب التي تم تكليفها بمتابعة المشروعات المزمع تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى، والذي يتم من خلال التعاون بين شباب البرنامج الرئاسي والمجلس الاستشاري لشباب المحافظة لتأهيل وتدريب شباب مبادرة تأهيل وتمكين وكل الشباب المنوط بهم متابعة المشروعات ورفع الوعي لدي المواطن ليصبح عنصر فاعل ومساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.





وتضمنت محاور الدورة تدريب الشباب على إدارة المشروعات ، وآليات متابعة الموقف التنفيذي ، وإعداد التقارير الفنية عن ذلك ، والتدريب على آليات تدقيق المعلومات والبيانات لرفعها لمتخذ القرار ، وتسهيل التقييم الدقيق لمعدلات التنفيذ ، وتقييم الإجراءات المنفذة حيالها.







