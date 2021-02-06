ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رفع وإزالة إشغالات في حملة مكبرة بمركز ومدينة ببا ببني سويف

السبت 06/فبراير/2021 - 07:56 م
حمله لرفع الاشغالات
حمله لرفع الاشغالات
Advertisements
محمد عبدالحليم
شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيويةلتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون . 

وفي هذا السياق قامت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا"برئاسة المحاسب هاني الجويلي"بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، والتي شارك فيها اللواء حسين عبد التواب مساعد مدير الأمن، ووليد كامل نائب رئيس المدينة، المقدم أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، والمقدم مصطفى أبوطالب رئيس وحدة مباحث ببا والنقيب مصطفى أحمد  شرطة المرافق، وأحمد هاشم رئيس قسم الإشغالات ومسؤولى المتابعة والإعلانات والمواقف والبيئة والكهرباء  والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية . 

أسفرت الحملة  عن رفع  وإزالة أكثر من ستمائة حالة إشغال متنوعة  بشوارع :بورسعيد ، وزير عبد الله ، الشيخ ياسين ، الطحاوية ، الشباب ، الورد وميدان الشبكة وميدان المحطة وشارع المستشفى ، حيث  تم رفع  (درج سلالم ،إعلانات ولافتة متنوعة غير مرخصة ، باعة جائلين ،بروزات وتندات ، فاترينة ، شيش ، كراسى  ، حوامل استاند خشب وحديد...) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . 
إقرأ ايضا : 


من جانب آخر شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إطلاق أول دورة تدريبية لمجموعات الشباب التي تم تكليفها  بمتابعة المشروعات المزمع تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى، والذي يتم من خلال التعاون بين شباب البرنامج الرئاسي والمجلس الاستشاري لشباب المحافظة لتأهيل وتدريب شباب مبادرة تأهيل وتمكين وكل الشباب المنوط بهم متابعة المشروعات ورفع الوعي لدي المواطن ليصبح عنصر فاعل ومساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتضمنت محاور الدورة تدريب الشباب على إدارة المشروعات ، وآليات متابعة الموقف التنفيذي ، وإعداد التقارير الفنية عن ذلك ، والتدريب على آليات تدقيق المعلومات والبيانات لرفعها لمتخذ القرار ، وتسهيل التقييم الدقيق لمعدلات التنفيذ ، وتقييم الإجراءات المنفذة  حيالها.


رفع وإزالة إشغالات في حملة مكبرة بمركز ومدينة ببا ببني سويف
رفع وإزالة إشغالات في حملة مكبرة بمركز ومدينة ببا ببني سويف
رفع وإزالة إشغالات في حملة مكبرة بمركز ومدينة ببا ببني سويف
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إحالة 3 أطباء للتحقيق بسبب الغياب عن العمل في بني سويف

رئيس مدينة سمسطا: 23 محضر إشغال والتحفظ على موازين وتندات وأقفاص فراخ مخالفة

إزالة 119 حالة إشغال في حملة مكبرة ببني سويف

رفع أكثر من 300 طن مخلفات من الشوارع الرئيسية ببني سويف

رئيس مدينة سمسطا ببني سويف يتابع أداء المشروعات ورفع الإشغالات

محافظ بني سويف يدشن دورة تدريبية لفرق ومجموعات شباب متابعة مشروع تطوير القرى

ترشيحاتنا

دراسة جديدة تكشف سبب ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية

لا تخافوا ولكن احذروا.. رسالة جديدة من بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي

الوضع يتفاقم.. الكويت تدرس إعادة فرض حظر التجول بسبب زيادة إصابات كورونا

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى العالم لإنهاء جائحة كورونا

ربنا يسترها.. تعليق كوميدي من أحمد موسى على قوة لاعبي بايرن ميونيخ قبل مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

2000 دولار .. سعر سويت شيرت نادين نسيب فى عيد ميلادها

تسهيل الولادة الطبيعية بمشروبات سحرية