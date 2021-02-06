مصطفى محمد يقود جالاتا سراي لصدارة الدوري التركي بالفوز على فنربخشه

وانتصر جالاتا سراي بهدف وحيد على فنربخشه سجله مصطفى محمد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.





وجاء هدف مصطفى محمد الرائع بعدما راوغ مدافع فنربخشه وسدد كرة قوية سكنت شباك الخصم بنجاح. ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا.





وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة. وارتفع رصيد جالاتا سراي بعد الفوز على فنربخشه إلى النقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبنفس الرصيد مع فنربخشه صاحب الوصافة.