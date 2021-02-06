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رياضة

مصطفى محمد يقود جالاتا سراي لصدارة الدوري التركي بالفوز على فنربخشه

السبت 06/فبراير/2021 - 08:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، فريقه للفوز على فنربخشه في ديربي تركيا والذي أقيم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.

وانتصر جالاتا سراي بهدف وحيد على فنربخشه سجله مصطفى محمد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وجاء هدف مصطفى محمد الرائع بعدما راوغ مدافع فنربخشه وسدد كرة قوية سكنت شباك الخصم بنجاح. ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا. 

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة. وارتفع رصيد جالاتا سراي بعد الفوز على فنربخشه إلى النقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبنفس الرصيد مع فنربخشه صاحب الوصافة.

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