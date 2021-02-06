قناة السويس: حققنا هذا العام ثاني أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن قناة السويس مستهدفة منذ وقت كبير، فهي تعد مرفقا حيويا استراتيجيا، كما أنها تعد أكثر ممر ملاحي أمنا في العالم، وأكثر ممر يمتلك عملاء في العالم، معقبا: لدينا منافسون بالفعل ولكنهم لم يصلوا إلى مرحلة التهديد.





وأضاف "ربيع" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، حققنا ثاني أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة و3 أعلى إيراد سنوي، بالإضافة إلى مرور بعض السفن التي لم تكن تمر من خلال القناة في السابق وغيره، منوها إلى أن في حالة عدم وجود قناة السويس الجديدة لكانت مصر ستعاني خلال الفترة الماضية.





وفيما يخص خطة القناة للعام الحالي، أوضح أن القناة ثبتت أسعار العبور من قناة السويس، وأيضا استمرار التخفيضات بالإضافة إلى إضافة حافز آخر وهو تخفيض 50% لسفن الركاب تشجيعا للسياحة.





وأشار إلى أن بالأمس مر خلال قناة السويس 74 سفينة، وذلك خلال يوم واحد فقط، منوها إلى أن قناة السويس حصلت على العديد من الإشادات خلال الفترة الماضية.



وفيما يخص دعم القناة لصدنوق تحيا مصر، أوضح أن القناة دعمت الصندوق مرة من قبل، ولكن الآن يجب أن تتضافر الجهود من أجل دعم الدولة للحصول على اللقاح وتخطي الأزمة.