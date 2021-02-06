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فن

أحمد عز يقترب من إنهاء تصوير مسلسل هجمة مرتدة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:18 م
احمد عز
احمد عز
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أحمد إبراهيم
قارب الفنان أحمد عز على الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" حيث يقوم حاليا المخرج احمد علاء بتصوير المشاهد الاخيرة للعمل داخل احدى الاستديوهات. 

كما يقوم المخرج احمد علاء بمونتاج الحلقات الاولى من العمل حتى يكون جاهز للعرض فى رمضان المقبل. 

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

يجسد أحمد عز خلال أحداث "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما كل من الفنانين نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.  
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