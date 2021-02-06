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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تسليم 6 سيارات كسح مياه ونقل مخلفات لـ مطوبس.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، تسليم الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، 6 سيارات كسح مياه ونقل قمامة  ضمن الخطة الاستثمارية 2020م.

وقال جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن السيارات الجديدة، تتضمن 4 سيارات لنقل المخلفات، وسيارتين لكسح مياه الأمطار.

وعبر عدد من أهالي مطوبس عن فرحتهم بوصول تلك السيارات ، وما ستشهده المدينة وقرى المركز من أعمال تطوير خاصة أن مدينة مطوبس وقرى المركز ستشهد إنشاء مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.
محافظ كفر الشيخ: تسليم 6 سيارات كسح مياه ونقل مخلفات لـ مطوبس.. صور
محافظ كفر الشيخ: تسليم 6 سيارات كسح مياه ونقل مخلفات لـ مطوبس.. صور
محافظ كفر الشيخ: تسليم 6 سيارات كسح مياه ونقل مخلفات لـ مطوبس.. صور
محافظ كفر الشيخ: تسليم 6 سيارات كسح مياه ونقل مخلفات لـ مطوبس.. صور
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