محافظ كفر الشيخ: تسليم 6 سيارات كسح مياه ونقل مخلفات لـ مطوبس.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، تسليم الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، 6 سيارات كسح مياه ونقل قمامة ضمن الخطة الاستثمارية 2020م.





وقال جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن السيارات الجديدة، تتضمن 4 سيارات لنقل المخلفات، وسيارتين لكسح مياه الأمطار.





وعبر عدد من أهالي مطوبس عن فرحتهم بوصول تلك السيارات ، وما ستشهده المدينة وقرى المركز من أعمال تطوير خاصة أن مدينة مطوبس وقرى المركز ستشهد إنشاء مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.