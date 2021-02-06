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توك شو

بتكلفة 20 مليار جنيه .. السيسي يزف بشرى للمصريين في يونيو المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 11:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ستقوم بافتتاح محطة المعالجة بـ بحر البقر، فى شهر 6 المقبل، وبتكلفة بـ 20 مليار جنيه.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن هذه المحطة ستقوم بري 400 ألف فدان فى سيناء.

وأوضح أن الدولة تقوم بعمل محطة معالجة بمنطقة الحمام، ستعالج حوالى 6 ملايين متر، من المياه كانت تلقى فى الصرف، وسيتم معالجتها وفقًا للمعايير العالمية والصحية، لكى تروي نصف مليون فدان

وكشف الرئيس أن الدولة تسير فى أكثر من أتجاه سواء بالتفاوض، أو عمل أشياء داخلية هدفها الحفاظ على المياه. 

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تقوم بالتفاوض وتتخذ إجراءات للحفاظ على المياه، مؤكدا أن الدولة تقوم بتبطين الترع، و نعمل على استغلال المياه.
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