بتكلفة 20 مليار جنيه .. السيسي يزف بشرى للمصريين في يونيو المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ستقوم بافتتاح محطة المعالجة بـ بحر البقر، فى شهر 6 المقبل، وبتكلفة بـ 20 مليار جنيه.





وأكد الرئيس السيسي، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن هذه المحطة ستقوم بري 400 ألف فدان فى سيناء.





وأوضح أن الدولة تقوم بعمل محطة معالجة بمنطقة الحمام، ستعالج حوالى 6 ملايين متر، من المياه كانت تلقى فى الصرف، وسيتم معالجتها وفقًا للمعايير العالمية والصحية، لكى تروي نصف مليون فدان





وكشف الرئيس أن الدولة تسير فى أكثر من أتجاه سواء بالتفاوض، أو عمل أشياء داخلية هدفها الحفاظ على المياه.



