بمساعدة بناتها .. سيدة تخصصت في سرقة وقتل الرجال على مدار 6 سنوات

ألقت الشرطة الروسية القبض على سيدة خمسينية و بناتها بعد ضلوعهن جميعا في 11 جريمة قتل مع سبق الاصرار و الترصد بعد سرقة ضحاياهم عن طريق خداعهم .





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة روسية بالغة من العمر 53 عاما، تزوجت من 11 رجلا و كانت تستخدم بناتها في استدراج الضحايا من طبقة الأغنياء في المجتمع والتي يرد إليها معلومات انه يمتلك أصولا وأموالاً طائلة .





تخصصت السيدة في زواج الرجال الكاهلين، فقد كانت تخدعه بالحب حتى تتمكن من السيطرة على ممتلكاته وفي النهاية تقتله وتدفن جثته في القبو الخاص بمنزلها.





استخدمت السيدة بناتها الشابات في استدراج الضحايا للمنزل، بحجة أنهن بحاجة للمال و الأبوة من رجل رحيم يحنو عليهن، إلا أن كلام الفتيات المعسول ليس إلا عبارة عن فخ لاصطياد الرجال الاغنياء .





ألقت الشرطة القبض على السيدة وبناتها، واعترفن بجرائمهن والتي ظلوا يقمن بها لمدة سنوات، و عثرت الشرطة بالفعل على جثث ضحاياهن في حديقة المنزل لرجال قامت اسرهن بالاعلان عن اختفائهم في ظروف غامضة .





جدير بالذكر أن السيدة و بناتها، استعن ايضا بسيدة متخصصة في بيع و شراء العقارات لتسهيل عملية السطو اللاتي كن يقمن بها و كانت تتقاسم معهن الاموال التي كن يحصلن عليها .