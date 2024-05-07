بنمو 63 %.. 14 مليار جنيه تمويلات استهلاكية للعملاء في مصر خلال 3 أشهر

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 827 ألـــف عميـــل خـلال الربـع الرابــــع من 2023 (أكتــوبر-ديسمبر) مقابل 765 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 8.1%.



وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال الربع الرابع من العام 2023، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 14.2 مليار جنيه مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل زيادة 63.1%.



السيارات و المركبات يستحوذان على النصيب الأكبر

واستحوذ شراء السيارات و المركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، بقيمة بلغت نحو 5.51 مليار جنيه وبنسبة 38.77% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 26.89%من إجمالي قيمة التمويل بقيمة بلغت حوالي 3.82 مليار جنيه، وجاء في المركز الثالث التشطيبات والتجهيزات المنزلية بقيمة تمويل بلغت نحو 830 مليون جنيه وبنسبة 5.83 %من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.