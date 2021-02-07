ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان صقر قريش يستغيثون بمسئولي الحى من انتشار الورش المخالفة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قطب
أرسل القارئ حسن شاكر شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من انتشار الورش بمنطقة سكنه في صقر قريش.


وقال شاكر في شكواه: "نعاني نحن سكان منطقة الكندي صقر قريش التابعة لرئاسة حي البساتين من كثرة الورش المخالفة وجراجات سيارات النقل والأنشطة المزعجة التي تسبب إزعاجا دائما للمواطنين، بالإضافة إلى إشغالات وخردة وزيوت وشحوم أمام العمارات السكنية".


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة. 


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان الحي الكندي بصقر قريش يستغيثون من إزعاج ورش النقل الثقيل

سكان دوران شبرا يشكون من الزحام الشديد بسبب الباعة الجائلين والتكاتك

سكان شارع بولاق الجديد يشكون انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع عبد الحميد الديب بشبرا مصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

مواطن يشكو متضررا من وجود سوق خضار بجوار منزله

تسبب رعبا للأطفال.. أهالي روض الفرج يستغيثون من الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

خالد الغندور: الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ.. وهذه نصيحتى لـ موسيماني

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

ليفاندوفسكي يتحدى الأهلي: فريق قوي وسنقاتل من أجل الفوز

بعد قليل .. الحكم فى طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

بعد التشهير به| الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة سب وقذف رمضان صبحى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي