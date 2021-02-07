سكان صقر قريش يستغيثون بمسئولي الحى من انتشار الورش المخالفة

أرسل القارئ حسن شاكر شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من انتشار الورش بمنطقة سكنه في صقر قريش.









وقال شاكر في شكواه: "نعاني نحن سكان منطقة الكندي صقر قريش التابعة لرئاسة حي البساتين من كثرة الورش المخالفة وجراجات سيارات النقل والأنشطة المزعجة التي تسبب إزعاجا دائما للمواطنين، بالإضافة إلى إشغالات وخردة وزيوت وشحوم أمام العمارات السكنية".









وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.









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