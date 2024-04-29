الصور الكاملة..الهضبة وحماقي وحلمي ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد المنتج حمدي بدر

شارك عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما فى الإحتفال بعيد ميلاد المنتج حمدى بدر مدير أعمال المطرب محمد حماقي.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن الهضبة عمرو دياب ومحمد حماقي وحرمه نهلة الحاجرى والمنتج تامر مرسي وحرمه نسرين إمام والمخرج طارق العريان والمخرج محمد سامي وخالد سليم وحرمه خيرية هشام وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد والاعلامية سمر يسري وحمدي المرغني وعماد زيادة .. وغيرهم من المشاهير.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي بدر مسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي وهو العمل الذي أعاد حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كانت آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة ومن المقرر اعادة عرض المسرحية في عبد الأضحى القادم

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