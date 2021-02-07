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محافظات

محافظ القاهرة: نقل 618 أسرة من منطقة بني هلال العشوائية للأسمرات

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:18 م
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجري العيون بشارع حسن الانور بحي مصر القديمة والتي تضم ١٦٤ عقاراً بإجمالي ٦١٨ أسرة.
 
 وأكد المحافظ أن الإزالة تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم وفي إطار تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بسور مجرى العيون. 

وأكد اللواء خالد عبد العال انه يتم تسكين الأسر المستحقة بمشروع الاسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة .
محافظ القاهرة: نقل 618 أسرة من منطقة بني هلال العشوائية للأسمرات
محافظ القاهرة: نقل 618 أسرة من منطقة بني هلال العشوائية للأسمرات
محافظ القاهرة: نقل 618 أسرة من منطقة بني هلال العشوائية للأسمرات
محافظ القاهرة: نقل 618 أسرة من منطقة بني هلال العشوائية للأسمرات
محافظ القاهرة: نقل 618 أسرة من منطقة بني هلال العشوائية للأسمرات
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