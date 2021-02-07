"البحوث الإسلامية" يطلق حملة "خلقكم من نفس واحدة"

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان: "خلقكم من نفس واحدة" تزامنًا مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، والذي يتزامن مع الذكرى الثانية لوثيقة الأخوة الإنسانية.





ويشارك في هذه الحملة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لتوعية الناس بقيم المواطنة والعيش المشترك، والعمل معًا من أجل رفعة الوطن وإعلاء قيم الإنسانية والتراحم فيما بينهم.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن إطلاق الحملة يأتي في إطار جهود المجمع لمعالجة القضايا المجتمعية التي تمس الواقع الحقيقي للناس، وتوعيتهم بالكثير من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتمثل تحديًا يعرقل مسيرة التنمية في الوقت الحالي، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب_شيخ الأزهر بتنشيط العمل الدعوي ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بتكثيف الحملات التوعوية في مختلف المجالات.





أضاف عيّاد أن الحملة التي يتم إطلاقها اليوم تستهدف بيان المسؤولية الإنسانية لكل فرد من أفراد المجتمع، مع التأكيد على ضرورة القيام بها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تتطلب منا جميعًا أن نكون على استعداد تام ويقظة في مواجهة التحديات والتغلب عليها، لكي ينعم الجميع بالأمان والسلام، مؤكدًا على أهمية هذا النوع من الحملات في تفويت الفرصة أمام المتربصين ممن يحاولون إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد.





أوضح الأمين العام أن الحملة تركز على بيان القيم الإنسانية التي نحتاجها جميعًا مثل: قيمة المواطنة وإعلاء مصلحة الوطن وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، وضرورة العمل على استقراره، بالإضافة إلى أهمية التعاون والإحساس بالآخرين وخاصة وقت الأزمات، وضرورة التعايش المشترك بين الجميع، واحترام العهود والمواثيق فيما بينهم.



