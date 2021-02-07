محبة لشعبها.. سفير الصين: نهدي مصر 300 ألف جرعة لقاح كورونا

أعلن ليا لي تشيانج، السفير الصيني في مصر أن الحكومة الصينية قررت دعم الحكومة المصرية في مواجهة كورونا، بـ300 ألف جرعة من اللقاح الصيني، لدعم جهودها لحماية صحة وسلامة الشعب المصري.





وأكد لي تشيانج، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن ذلك يعكس الصداقة الشخصية بين البلدين، وعمق وقوة العلاقة بين البلدين، ومحبة للشعب الصيني تجاه الشعب المصري، وحرص الصين على الشراكة مع مصر والعلاقات الإستراتيجية.



