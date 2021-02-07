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أخبار البلد

محبة لشعبها.. سفير الصين: نهدي مصر 300 ألف جرعة لقاح كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:42 م
سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة
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محمد وديع
أعلن ليا لي تشيانج، السفير الصيني في مصر أن الحكومة الصينية قررت دعم الحكومة المصرية في مواجهة كورونا، بـ300 ألف جرعة من اللقاح الصيني، لدعم جهودها لحماية صحة وسلامة الشعب المصري.

وأكد لي تشيانج، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن ذلك يعكس الصداقة الشخصية بين البلدين، وعمق وقوة العلاقة بين البلدين، ومحبة للشعب الصيني تجاه الشعب المصري، وحرص الصين على الشراكة مع مصر والعلاقات الإستراتيجية.

وأوضح أن الرئيسين السيسي وشي تواصلا مرارا من خلال المحادثات الهاتفية وتبادل الرسائل والتفاعل أثناء فعاليات متعددة الأطراف هذا العام عقب تفشي جائحة (كوفيد -19) وأصدرا توجيهات بصفة شخصية لتعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الوباء، لافتا إلى أن الرئيس شي يؤكد دائما على أن العلاقات الصينية – المصرية تمر حاليا بأفضل فترة في التاريخ.
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