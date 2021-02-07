ضبط شخصين وبحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة في أسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية.





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح)، وبحوزته (بندقية آلية) وذلك عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص (سائق - مقيم بدائرة المركز) وإصابته بطلق نارى لحدوث خلاف بينهما على أولوية المرور بالطريق.





كما تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج) وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع،والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية بقصد التنقل والترويج.



