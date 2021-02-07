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برلمان

رئيس اتصالات البرلمان يطالب بحصر مكاتب البريد غير المطورة بالتنسيق مع النواب

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:28 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، مؤكدا أن الإنترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات.

وأشار بدوي، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإحاطة.

ونوه النائب أحمد بدوي، إلى أنه تطوير 860 مكتبا في 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلبا، تم الرد على 16 طلبا منها منذ أيام.

ودعا إلى ضرورة حصر باقي مكاتب البريد التي لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلي.

وأكد أحمد بدوي، أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الانترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما في ظل شكاوى العديد من الأهالي بسبب ضعف الخدمات.

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل أزمة الخدمات التي تنهي رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التي تستهلك الرصيد.
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