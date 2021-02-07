كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة لـعام 2021

عدد كبير من طلاب الثانوية العامة يرغبون فى الالتحاق بكليات معينة تكون حلما بالنسبة لهم ، ولكن لا يحالفهم الحظ بسبب المجموع الكلى بنهاية العام مثل كلية الطب او الصيدله او الهندسة وغيرها من كليات القمة ، لذلك الجامعات الخاصة تفتح لهم الأمل من جديد عن طريق قبول الطلاب عن طريق التنسيق المنخفض نسبيا عن التنسيق الحكومى ولكن لا ينخفض كثير ، لذلك يتوجه عدد كبير من الطلاب إلى الجامعات الخاصة لتحقيق حلمهم فى الالتحاق بالكليات المناسبة لهم .





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تنسيق الجامعات الخاصة 2021









أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والحث العلمى عن بدء العمل على قبول الطلاب بالجامعات الخاصة للعام الجامعى 2021 ، وذلك لمدة 3 ايام فقط من يوم السبت الموافق 6 فبراير حتى يوم الاثنين 8 فبراير الجارى ، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب .









موعد تسجيل الرغبات للجامعات الخاصة









أعلنت أمانة الجامعات الخاصة والاهلية ، عن موعد تسجيل الرغبات للجامعات الخاصة من يوم الجمعة الموافق 12 من فبراير حتى يوم الأحد الموافق 14 من فبراير الجارى ، وسيتم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنبن 15 من فبراير .





كما سيتم إعلان قبول نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 يوم الثلاثاء الموافق 16 من فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساء، وسيتم قبول التظلمات يوم الاربعاء والخميس 17، 18 من فبراير الجارى .









خطوات القبول في الجامعات الخاصة





كثير من الطلاب يتألون عن كيفية التقديم بالجامعات الخاصة بطريقة صحيحة وحتى يتم قبولهم بها ، فطريقة التسجيل والتقييم بالخطوات التالية :





- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.





- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.





- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.





- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.





- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته.









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الجامعات الخاصة في مصر









يوجد عدد كبير من الجامعات الخاصة فى مصر ولكن يوجد منها الوهمية التى لا نعرف كيانها بشكل واضح ومنها التى تعترف بها وزارة التعليم العالى والمعتمدة مثل الجامعة الروسية وجامعة بدر و جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، جامعة 6 أكتوبر ، جامعة الأهرام الكندية ، جامعة سيناء ، جامعة المستقبل ، جامعة هليوبوليس ، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، الجامعة البريطانية في مصر ، الجامعة الالمانية في مصر





مصاريف الجامعات الخاصة 2021









لم تختلف مصاريف الجامعات الخاصة 2021 كثيرا عن العام الماضى ، ولكن المصروفات تختلف من كلية إلى أخرى فا مصرفات الجامعة الروسية لكلية طب الأسنان 81 ألف جنيه، و كلية الصيدلة 61 الف جنيه ، و كلية الهندسة 48 ألف جنيه.





بينما مصروفات جامعة مصر للعلوم التكتولوجية ، كلية الطب البشري 70 ألف جنيه ، و. كلية أسنان 54 ألف جنيه ، كلية صيدلة 42 ألف جنيه ، كلية علاج طبيعي 38 ألف جنيه.



