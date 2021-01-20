بعد تزايد شكاوى الطلاب.. موعد تطبيق التنسيق الإلكتروني في الجامعات الخاصة

لجأت وزارة التعليم العالي مؤخرا إلى ابتكار حل جديد لما تشهده الجامعات الخاصة سنويا من شكوى الطلاب بعد قبولهم بسبب قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، وغيره من المشكلات في التقديم الأمر الذي جعل من الضروري تحويل تنسيق الجامعات الخاصة إلى إلكتروني.





وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ضوابط تطبيق النظام، إنه يتم تطبيق النظام الإلكتروني اعتبارا من القبول الجديد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، موضحا أنه لن يتم إعلان قبول أي تسجيل لطالب في مكتب القبول الخاص بأمانة مجلس الجامعات الخاصة وذلك من خلال القبول الإلكتروني، بحيث لن يعد بأى طلاب يتم قبولهم مباشرة عن طريق الجامعات.





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وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن السماح للجامعات بالبدء في إجراء اختبارات القبول للكليات التي يوجد بها أماكن شاغرة، بحيث تكون الجامعات مسئولة عن تحديد، قيمة مصروفاتها السنوية لكل كلية، وتحديد السعة الاستيعابية للطلاب.





وتابع : "كما ستكون هذه الجامعات مسؤولة عن موعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول، كما أنه من يقم بسداد مصروفات الترم الأول ليس من حقه سحبها وليس من حقه إعادة الاختيار".

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الوزارة رصدت قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، موضحا أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة، بحيث يقوم على تطبيق التنسيق الإلكتروني لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.





وأضاف وزير التعليم العالي: "لا نتدخل في امتحانات القبول بالجامعات الخاصة وإنما نسعى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز"، موضحا أن هذا نظام الإليكتروني مستحدث وأنه تم عقد 5 جلسات مطولة للاستقرار عليه مع كل المعنين بتطوير قواعد القبول لمصلحة الطلاب أولا، مؤكدا أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية.