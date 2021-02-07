عبد الوهاب يدعو ممثلي كبرى شركات البناء الكازاخية للاستثمار في مصر

عقد المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، لقاء ثنائيًا مع رئيس الوفد الكازاخي وألماس ايداروف ، نائب وزير خارجية كازاخستان اجتماعا على هامش افتتاح منتدى الأعمال الأول "مصر - كازاخستان" بشرم الشيخ، حيث ناقش الجانبان إطلاق منظومة لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والخدمات المُقدمة للمستثمرين بالبلدين، وتشجيع تبادل وفود الأعمال، والتنظيم والترويج للفعاليات المشتركة المتعلقة بالاستثمار، وتبادل الخبرات الفنية وفرص التدريب، وزيادة التواصل بين الجهات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال بالدولتين.





كما عقد رئيس هيئة الاستثمار، لقاءات ثنائية مع ممثلي كبرى الشركات الكازاخية المشاركة بالمنتدى، وقدم لهم شرحًا للفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات ذات الأولوية والتي تشمل الصناعات الدوائية، والإنشاءات، والصناعات الغذائية، وتطرقت هذه اللقاءات مع / كوتشيرباييف روستمبيك، رئيس مجلس إدارة مجموعة أر. تي. إيه، المتخصصة في الصناعات الدوائية على تفعيل مجالات التعاون مع الشركات المصرية في هذا القطاع، كما التقى المستشار محمد عبد الوهاب مع / اسكات تورغانباييف، رئيس مجلس إدارة شركة قازاق للسياحة، وبعض الشركات المصرية بغرض الترويج للسياحة في كلا البلدين.