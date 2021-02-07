الإسماعيلي يواصل تدريباته اليومية استعدادا لـ الاتحاد السكندري

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة البوسني يوفيتش، تدريباته اليومية استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى المحلى.





وجاءت أبرز لقطات المران عودة محمد الشامي للتدريبات الجماعية كما خاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف أحمد الدهراوي مدرب حراس المرمى.





كما تم تنظيم عدد من الجمل الخططية أبرزها التسليم والتسلم تحت الضغط مع سبل إصلاح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال المواجهات الماضية بجانب شهد المران عودة ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى.





وعقد المدير الفني اجتماعا مع حارس مرمى الفريق محمد فوزي ومحمد بيومى إضافة إلى جلسة عطية صابر مدرب الفريق مع شكري نجيب ونادر رمضان وعمان حمدي بعد المران.





وشهد المران مشاركة عبدالرحمن صلاح حارس مرمى فريق ٩٩ بمران حراس المرمى مع تدريبات خفيفة لصادق وبابل بالجري خفيف لمدة ١٥ دقيقة.