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فن

الحمد لله.. حمو بيكا حديث السوشيال ميديا بعد صورة مع سيارته.. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة له مع سيارته , و من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ". 


وعلق  حمو بيكا على الصورة قائلا " الحمدلله دائمًا وابدًا .. الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه  ".


يذكر ان مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض لحالة من الارتباك ، أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "mbc مصر"، قائلا: "مش عارف مالي، حاسس بحاجة غريبة".

وقال "حمو بيكا" خلال لقائه : "الموضوع ده حصل معايا في برنامج قبل كده، لما دخلت لقيت ناس لابسه اسود وبتصوت، وانا متكتف ومش عارف اعمل حاجة؛ لاني مش عارف هما بيصوتوا ليه، وتفاجأت في الاخر إنه برنامج مقالب لرامز جلال".

وسألت الإعلامية ياسمين عز، حمو بيكا، عن سبب الكلمات والجمل التي يصعب عليه نطقها، مثل: "باتون ساليه، سيشوار، اكستنشن"، خاصة عندما تحدث مع رامز جلال ونطق "اسمع عا رامز"، فرد قائلا: "مش عارف، هي اللي بتيجي كده بسبب خوفي من رامز والكهرباء والمياه".

الحمدلله دائمًا وابدًا , , الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه ❤.

تم النشر بواسطة ‏حمو بيكا / Hamo Bika‏ في الأحد، ٧ فبراير ٢٠٢١
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