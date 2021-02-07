الداخلية السعودية: قرار منع التجول بيد المجتمع وتطبيقه إذا ما دعت الحاجة

شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»، موضحا أنه رغم كافة الجهود المبذولة من الحكومة والتحذيرات المستمرة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية مازال رصد المخالفات مستمرا للأسف، واصفا إياها بأنها «فردية».





وكشف الشلهوب وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ، أن قرار منع التجول بيد المجتمع، والجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بـ«كورونا» وتعمل على التقييم المستمر في ما يخص فرض إجراءات مشددة، ومتى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك.





وتطرق إلى ما كشفه متحدث وزارة الصحة من أن النسبة الأكبر من إصابات كورونا خلال الفترة الماضية كانت بسبب التجمعات، مشددا على وجود الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، موضحا أن عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش يعد مخالفة.





وحذر متحدث الداخلية من بث الشائعات والمعلومات المغلوطة في تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتسبب بإثارة الهلع في ما يخص فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم رصد كل ما يتم تداوله من مخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.





وأعلن المقدم طلال الشلهوب أنه تم ضبط 31.868 للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة، بزيادة قدرها 72% عن إجمالي مخالفات الأسبوع الذي يسبقه.