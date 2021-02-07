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محافظات

لبحث محاور التطوير.. وفد مشروع تطوير مصرف كيتشنر يزور الدقهلية

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:10 م
الدكتور ايمن مختار
الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
زار الدقهلية اليوم الاحد وفد وزارة التنمية المحلية المسئول عن مشروع التطوير للقرى الواقعة على مصرف كيتشنر وفروعه  بنطاق  محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية ومنها الدقهلية بعدد 29 قرية فى كل من مركزى بلقاس ونبروة.

حيث يمر بهما فرعى المصرف المذكور تحت مسمى " مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4 ويصبان فى مصرف كيتشنر .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن مشروع تطوير القرى الواقعة على مصرف كيتشينر بنطاق  وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وكان فى استقبالهم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية و نائب المحاف وبحضور  الدكتورة ناهد اسكندر والدكتور نبيل بدر استشاري المشروع والمهندس ميشيل صليب والدكتور حاتم رميح و الدكتور احمد خليل من وزارة التنمية المحلية و المهندس عبده محمدين مدير عام البيئة والمخلفات بالمحافظة.

وقد  اوضح اعضاء فريق العمل بالوزارة ان مشروع التطوير يستهدف رفع كفاءة وتطوير المصرف وايضا البلاد المار بها في الدقهلية  حيث يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقري الواقعة علي طول المصرف وفروعه مع رفع كفاءة المصرف ذاته.

وقد اكد محافظ الدقهلية على تقديم اجهزة المحافظة  لكل اشكال الدعم المطلوب لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية مشيرا الى ان هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث .

مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المذكورة ومنها محافظة الدقهلية.

لبحث محاور التطوير.. وفد مشروع تطوير مصرف كيتشنر يزور الدقهلية
لبحث محاور التطوير.. وفد مشروع تطوير مصرف كيتشنر يزور الدقهلية
لبحث محاور التطوير.. وفد مشروع تطوير مصرف كيتشنر يزور الدقهلية
لبحث محاور التطوير.. وفد مشروع تطوير مصرف كيتشنر يزور الدقهلية
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