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برلمان

تشريعية النواب تقر 135 مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب  خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، من الموافقة على 135 مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ  والمقدم من رئيس الجمهورية، على ان تستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع اللائحة التى تصل  292 مادة.


ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.


وتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة ، المواد المنظمة  للاجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتى تضم  الباب الاول ويشمل احكاما عامة والباب الثانى ويشمل اختصاصات كل من رئيس المجلس  ومكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية  واللجان المشتركة وجلسات اللجان  وتقارير اللجان  واللجان الخاصة.


وتضمنت المواد  الباب الثالث والتى تشمل انتخابات اجهزة  المجلس وكذلك الباب الثالث المنظم للهيئات البرلمانية للاحزاب والرقابة البرلمانية سواء طلب المناقشة العامة وتقديم الاقتراج برغبة  وأخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور بناء على طلب خمسة اعضاء بمجلس النواب   ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.


وكان رئيس  مجلس النواب احال اليوم قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الى اللجنة التشريعية.
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