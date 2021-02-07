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فن

نقص الهيموجلوبين .. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:47 م
حورية فرغلى
حورية فرغلى
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أحمد إبراهيم
مازالت تنتظر الفنانة حورية فرغلي تنتظر تحديد موعد جديد للعملية الأولى التى من المقرر أن تجريها وذلك بعد أن تم تأجيلها يوم الخميس الماضي إلى أحد المستشفيات في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وكشف برنامج "et بالعربي" عن بعض التفاصيل الخاصة بتطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلى حيث أن الأطباء حاليا يحاولون الوصول بالهيموجلوبين إلى معدله الطبيعي حيث تعانى من نقص فيه وهو الأمر الذى يمثل خطرًا على حياتها فى حالة إجراء العملية. 

ويتم حاليا تنظيم الهيموجلوبين حتى يعود إلى معدله الطبيعى وبناء عليه يتم إجراء العملية الأولى ويتم إجراء العملية الثانية بعد 20 يوما ونفس الحال بالنسبة للعملية الثالثة. 

وكان من المقرر أن تجرى حورية فرغلي يوم الخميس الماضى العملية الجراحية الأولى في الوجه وذلك داخل أحد مستشفيات فى أمريكا ويرافقها فى رحلة العلاج شقيقتها ووالدتها. 

وكان تردد فى الساعات الماضية أن حالتها الصحية تدهورت وأنها وضعت على جهاز الأكسجين. 

كشف برنامج "ET بالعربي" تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي وذلك نقلًا عن مصدر مقرب منها ضمن أحد المرافقين لها، مشيرًا إلى أنها لازالت تستعد بعمل الترتيبات والتحضيرات اللازمة للعملية الجراحية التي من المقرر أن فجر اليوم الخميس والتي ستكون على مرحلتين. 

وأوضح المصدر أن حورية في الوقت الحالي على جهاز "أكسجين" تمهيدًا للعملية التي تصل مدتها ما يقارب الـ9 ساعات، من أجل أن يمتلئ "الدم" في الجسم بالأكسجين، حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية الأولى بتواجد كمية كبيرة من الأكسجين في الدم، وتحديدًا في منطقة الوجه.

وذكرت عدة مصادر صحفية أن الطبيب الأمريكي المسئول عن عملية حورية فرغلى فاجئها ، أنه سيجرى لها 3 عمليات جراحية مباشرة، الأولى ستكون يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت مصر، وهى عبارة عن بناء الجسد العظمى، ثم ستجرى العملية الثانية بعد 20 يومًا من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يومًا من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعيًا. 
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