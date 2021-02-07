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مرأة

بفستان جريء .. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت المطربة نوال الزغبى متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جريئة. 

وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأزرق قصير؛ ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالي باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.  


وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة " انا #عقلي_وقف مش عارفة انا مالي بجد اول مرة اتخطف قدام الدنيا بحالها.... ".
بفستان جريء .. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها
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