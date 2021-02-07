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نشأت الديهي يكشف تفاصيل أضخم مشروع في تاريخ مصر.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:52 م
الديهي
الديهي
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محمد القاضي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تفاصيل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بتضافر الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن القرية يكون بها أماكن خدمات حكومية مثل البريد والمدارس والمسجد والكنيسة والوحدات الصحية، والرئيس وجه بإعادة تخطيط القرى، و تجميع مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة.

وتابع "الديهي"، أن مشروع تطوير الريف المصري يُعد أضخم مشروع في تاريخ الدولة المصرية.
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