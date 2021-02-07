‏تشكيل مجلس أعلى للمراكز والوحدات بجامعة طنطا

أصدر ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للمراكز والوحدات بالجامعة برئاسته ، وعضوية كل من : ‏الدكتور عماد عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة ‏لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ‏كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

‏كما نص القرار على ضم عدد 2 من أساتذة الجامعة المشهود لهم بالكفاءة على أن يراعى التجديد لهم سنويا، وهما الدكتور محمد عاطف نوير الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ، والدكتور طارق عبد المنعم فايد، الأستاذ بكلية العلوم والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، على أن يعاون المجلس عدد لا يزيد عن ثمانية إداريين في التخصصات المختلفة طبقًا لقرار السلطة المختصة.



