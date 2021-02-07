توقف امتحانات التويفيل بجامعة حلوان حتى نهاية فبراير

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن تأجيل امتحانات اللغة الإنجليزية (تويفل) والتى كان من المقرر أن يعقدها المركز خلال شهري يناير وفبراير 2021 .





وقال مسؤول مركز اللغات إنه نتيجة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف الدراسة داخل الجامعات المصرية والكليات مع استمرارها بنظام التعليم عن البعد (اون لاين) من خلال المنصات الإلكترونية وتأجيل جميع امتحانات منتصف العام الدراسي إلى ما بعد نهاية أجازة منتصف العام





و قرر المركز تأجيل الامتحانات ولن يتم الإعلان عن مواعيد أخر لانعقاد امتحانات التويفل وجارى الانتظار لحين صدور تعليمات جديدة بشأن إنعقاد الامتحانات وعودة دورات المركز مره اخرى.





وأشار المركز إلى أن التقديم فى دورات مركز اللغات متوقفة حاليا وانه لم يتم تحديد مواعيد لعودتها مرة اخرى وانه لا يجوز الطلاب استرداد رسوم الدراسة مرة أخرى .

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قدم مركز خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان دورات تدريبية بنظام الاون لاين ،نظرا لظروف كورونا، لتٱهيل الطلاب لسوق العمل و تطوير مهاراتهم .



