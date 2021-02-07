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محلل سياسي: مصر تبذل جهودا لتوحيد الموقف داخل الأراضي الفلسطينية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:16 م
القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
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إسراء صبري
علق طه الخطيب، المحلل السياسي، على إجتماع وزراء خارجية العرب الذي تحضتنه القاهرة غدا، قائلًا : "دور القاهرة مهم ومحوري منذ البداية، معقبا: لابد أن نقر بموقف الدولة المصرية برئاسة السيسي، حيث بدأ بدعوة الرباعية الدولية للقاهرة.

واسترسل "الخطيب" من خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، : بعد تلك الدعوة تم الإقرار بـ فعالية الربعاية ، وذلك للتحضير للمرحلة اللاحقة الخاصة بتحريك الملف الفلسطيني بحثا عن حل للقضية ، معقبا: ملف القضية الفلسطينية يعد ملف استراتيجي هام يهم الجميع بما فيهم الدولة المصرية.

وأكمل: مصرتسعى دائما إلى لم الشمل الفلسطيني سواء بانتخابات أو بدونها، معقبا: مصر تسعى دائما من أجل توحيد الموقف الفلسطيني فيما يخص الموقف السياسي داخل الأراضي الفلسطينية.


وتابع: نحن أمام متغيرات  بعد إعلان المحكمة الجنائية، حيث أعلنت المحكمة احقيتها بالولاية القضائية على الاراضي الفلسطينية، معقبا: هذا الموقف لايمكن أن يصدر من فراغ.

وأضاف، علينا الان كـ فلسطنيين أن نستفيد من الادارة الجديدة ومن حركة الدولة المصرية الحالية، خاصة في شهري يناير وفبراير، حيث سيصبح لدينا موقف سياسي موحد للجبهة الفلسطينية، مشددا على أن جميع الفصائل الفلسطينية المدعوة حضرت إلى القاهرة.

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