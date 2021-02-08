قبل عيد الحب .. تعرف معنى الورد بحسب ألوانه

ورود حمراء

من المعروف أن الورود الحمراء هي التعبير الحقيقي عن الحب لأنها تحدد الحب والرومانسية. إنه ينقل معاني رومانسية لأحبائك مثل "أحبك" أو "كن لي". لذلك ، خذ نفسًا عميقًا وقدم لمحبوبك وردة حمراء للتعبير عن مشاعرك. هم الورود الحقيقية لعيد الحب.

الورود الصفراء

الورود الصفراء ترمز إلى الصداقة والرعاية. إن إهداء وردة صفراء لشخص تحبه سيعبر عن المشاعر الأفلاطونية البحتة.





الورود البرتقالية





ترمز الوردة البرتقالية إلى الحماس والعاطفة. يمكنك اختياره للتعبير عن شعور عميق بالرغبة الشديدة لشخص مميز. لإعطاء رسالة قوية إلى حبيبك ، يمكنك إهدائها مع وردة حمراء أيضًا.





الورود الوردية





الورود الوردية ترمز إلى الامتنان والنعمة والإعجاب والفرح. يمكنك إهداء هذه الأزهار المميزة في حال كنت تحتفل بيوم الحب بطريقة غير تقليدية.





الورود البيضاء





الوردة البيضاء ترمز إلى البراءة والنقاء. يتم استخدامها في الغالب في المناسبات مثل أثناء حفلات الزفاف أو الجنازات. لذلك ، قد ترغب في تجنب إهدائها خلال هذا الوقت من العام ما لم تسمع أجراس الزفاف.





وردة الخوخ





هل تتساءل عن إهداء ورود الخوخ التي تحبها؟ إنها تدل على الحياء ، معبرة عن أول خجل من الحب والتقدير. لتقدير شخص ما لجماله وتواضعه ، هذه الوردة تعمل بشكل أفضل.





زهور اللافندر





يتم التعبير عن الشعور بالحب من النظرة الأولى من خلال لون الخزامى. تنقل هذه الورود العشق والخيال إلى جانب الإحساس بالجلال والروعة.





الورود الزرقاء



