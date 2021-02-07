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حوادث

تأجيل انتخابات نقابة "محامين طنطا" الفرعية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:31 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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احمد علي
أعلن مجدي سخي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامي مصر، ووكيل مجلس نقابة المحامين ، تأجيل إجراء انتخابات نقابة طنطا الفرعية، والتي كان مقررا عقدها غدًا الإثنين ضمن نقابات المرحلة الثانية إلى يوم 14 فبراير الجاري، لصدور اليوم الأحد حكم من محكمة القضاء الإداري بطنطا.




صدر الحكم  بالغاء القرار المطعون عليه واجراء انتخابات نقابة محامي غرب طنطا في استراحات المحامين والنقابة بدلا من سرادق وخيم خارج المحكمة.


وفى وقت سابق قضت محكمة القضاء الإداري، الاسبوع الاسبق ، بوقف إجراء انتخابات النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى فى الموعد المحدد يوم 8 فبراير الجاري، بناء على الطعن المقدم بعدم تمثيل محكمة ثالث بمجلس النقابة.
تأجيل انتخابات نقابة "محامين طنطا" الفرعية
تأجيل انتخابات نقابة "محامين طنطا" الفرعية
تأجيل انتخابات نقابة "محامين طنطا" الفرعية
تأجيل انتخابات نقابة "محامين طنطا" الفرعية
تأجيل انتخابات نقابة "محامين طنطا" الفرعية
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