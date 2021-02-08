فى ثوان معدودة.. أسرع طرق لعلاج صداع العين





إذا بدأت في الشعور بالصداع، فابتعد عن جميع الأجهزة بما في ذلك الهاتف والكمبيوتر المحمول والتليفزيون حيث إن انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يمهد الطريق لل صداع و على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع

علاج الصداع بالجنزبيل





يساعد الجنزببيل في تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس، وبالتالي تخفيف الألم لأنه يحفز الهضم و يساعد أيضًا على تهدئة الغثيان الذي يحدث أثناء الصداع النصفيو يمكنك أيضًا وضع عجينة من مسحوق الزنجبيل وملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع.





زيت النعناع





اصنعى شاي عشبي عن طريق إضافة 1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف إلى كوب من الماء المغلي. غطيه واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق. يصفى ويضاف بعض العسل لتحليته. ارتشف الشاي ببطء.

إستنشاق زيت الافندر



يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار. خيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.







علاج صداع العين بالقرفة

