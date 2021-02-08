حادث مروع .. نهاية مأساوية لـ 3 أطفال على يد صديق والدتهم

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية أعلنت وفاة ج ابرييل فيليبس، وشقيقه أحمير 5 أعوام رميًا بالرصاص بينما تظل أختهم أشتون صاحبة الـ 4 أعوام في حالة حرجة.

قبض على كيفن مور، 27 عاما ، في مكان الحادث، ووجهت له تهمة القتل العمد

وأخرى بالاعتداء الجائر، ورجاء منكم

الصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم، وتقديم أي معلومات تفيد في التحقيقات».