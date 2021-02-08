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منوعات

حادث مروع .. نهاية مأساوية لـ 3 أطفال على يد صديق والدتهم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:10 ص
نهاية مأساوية لـ
نهاية مأساوية لـ 3 أطفال على يد صديق والدتهم
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يارا زكريا
شهدت ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية حادثًا مروعًا حيث قُتل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم على الترتيب من سنة إلى خمس سنوات على يد صديق والدتهم.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية أعلنت وفاة جابرييل فيليبس، وشقيقه أحمير 5 أعوام رميًا بالرصاص بينما تظل أختهم أشتون صاحبة الـ 4 أعوام في حالة حرجة. 

وألقت شرطة الولاية الأمريكية القبض على صديق أم الأطفال بتهمة قتلهم عمدًا بعد خلاف حاد حسبما أفادت الأنباء المحلية وشهادة شهود العيان، ليلة الجمعة الماضية.

وأصدرت الشرطة بيانًا عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» جاء فيه: «قبض على كيفن مور، 27 عاما ، في مكان الحادث، ووجهت له تهمة القتل العمد وأخرى بالاعتداء الجائر، ورجاء منكم الصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم، وتقديم أي معلومات تفيد في التحقيقات». 

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