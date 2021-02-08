وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم

التفكير الزائد والقلق بشأن ضغوطات الحياة يمكن أن يحول في كثير من الأحيان دون قدرة الفرد على الخلود للنوم ويتسبب في معاناته من الأرق، وقد تستمر هذه المشكلة على مدار فترة طويلة، مما يؤثر على الصحة النفسية والبدنية للفرد ويعيق قدرته على التركيز وأداء مهامه اليومية، وفي الآونة الأخيرة شاركت إحدى مستخدمي تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي نصيحة بسيطة تلقتها من معالج نفسي للتخلص من مثل هذه المشكلة.





وأكدت صاحبة الفيديو، وتُدعى "إميلي برونشو"، أن النصيحة التي حصلت عليها لعبت دورًا فعالًا في مساعدتها على التخلص من الأرق ، حيث أوضحت في بداية الفيديو، الذي حصد أكثر من 100 ألف إعجاب في غضون يومين، أن معالجًا نفسيًا أخبرها بحيلة يمكنها اللجوء إليها عندما لا تستطيع النوم، مضيفة أنها قررت مشاركتها مع متابعيها بعد أن دفعت مقابل الحصول على المعلومة.









واستطردت قائلة إنها واجهت في الليلة السابقة صعوبة بالغة في الخلود للنوم، وظلت مستلقية على فراشها تتقلب مرارًا وتكرارًا غير قادرة على النوم مطلقًا، وهنا تذكرت النصيحة التي تلقتها من المعالج النفسي، وأشارت إلى أن الأساس فيها هو تحديد مهلة زمنية، بمعنى أنه في حال لم يتمكن الفرد من النوم في غضون 20 دقيقة، فيمكنه النهوض من فراشه وكتابة كل ما يدور في ذهنه ويشغل تفكيره حتى يشعر بالتعب، ويتوجه بعد ذلك للنوم.





وأكدت أن هذه النصيحة كانت فعالة في حالتها وساعدتها فعليًا على التخلص من الأرق.









وشددت على أن النهوض من الفراش يعد خطوة مهمة، لأنه في حال ظل الفرد على فراشه فإن العقل في هذه الحالة سيربط في النهاية بين البقاء على الفراش وبين أنه "من المفترض أن أكون مستيقظًا عندما أكون هنا"، وهو أمر بدون شك لا يرغب أي منا في حدوثه.



