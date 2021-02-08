عرض مغرٍ.. بلدة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد.. ومفاجأة خيالية للمشترين

تقدم بلدة إيطالية في إقليم "صقلية" عرضًا مغريًا لعشاق الطبيعة وهواة التغيير، حيث أعلنت عن بيع مجموعة من منازلها مقابل سعر يُقدر بـ يورو واحد فقط، وليس هذا فحسب حيث أن هناك مفاجأة خيالية أخرى في انتظار المشترين.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بلدة "تروينا" بإقليم "صقلية" تعرض على المشترين مبالغ مالية تصل إلى ما يعادل 22 ألف جنيه إسترليني لتجديد المنازل، وذلك في إطار محاولات استعادة الكثافة السكانية المتناقصة.









وتعد بلدة "تروينا"، التي أُطلق عليها في السابق "عاصمة صقلية النورماندية"، أحدث بلدة إيطالية تنضم إلى موجة بيع منازل بأسعار زهيدة للغاية بهدف إغراء سكان المدن والمناطق الحضرية بالعودة إلى المناطق الريفية؛ وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت البلدة نزوحًا جماعيًا لسكان غادروها إلى مناطق أكثر ازدحامًا بالبلاد، إلى جانب تراجع السياحة في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا





ويسعى عمدة البلدة "سيباستيانو فابيو فينيتسيا" لإعادتها إلى مجدها السابق، ومن هنا جاءت خطوة منح المشترين مبالغ مالية بهدف تجديد بعض من مباني البلدة المتهالكة.





وتمتاز البلدة الإيطالية، التي يُطلق عليها أيضًا اسم "شرفة صقلية"، بمناظرها البانورامية الساحرة من موقعها في الجبال، وتتيح الإقامة بمنازلها إمكانية التمتع بالسكون والطبيعة الساحرة، حيث توصف منازلها بكونها مخبأة وسط 4000 هكتار من الغابات مع وجود مسارات هادئة مثالية تصلح للتنزه وركوب الخيل، وليس هذا فحسب حيث تمتاز بسمائها الصافية التي تعد مثالية لهواة مشاهدة النجوم.









يذكر أن عمدة البلدة أعلن عن خطته في شهر نوفمبر من العام الماضي، لكن المنازل التي يُقدر سعرها بـ يورو واحد طُرحت للبيع نهاية شهر يناير الماضي، ويوجد 30 منزلًا يمكن الاختيار بينهم.



